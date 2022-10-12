В Орле на десяти участках дорог ограничат движение до 24 октября

Фото: Ольга Супонева

О планируемых ограничениях рассказали в пресс-службе мэрии. Рабочие будут демонтировать аварийные элементы.

Ограничения на проезд введут на улице Октябрьской в районе домов №47Б, №57 и на пересечении с улицей Приборостроительной, на улице 5 Августа около дома №50, на улице Пушкина в рынок дома №39. Также ограничения затронут улицу Металлургов в районе домов №11 и №18, рядом с ТЦ «Европа» и Московское шоссе напротив дома №162Б.

Движение ограничат также на улице Лескова в районе домов №9, №10к3 по бульвару Победы, №17 (остановка) и напротив дома №19 по бульвару Победы. Также ограничения затронут Наугорское шоссе рядом с домами №5 и №29, Карачевское шоссе в районе дома №52, и зону рядом с домом №37 на улице Ливенской.