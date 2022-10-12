Фото: Ольга Супонева

В Глазуновском районе отремонтируют полувековой водопровод. Поводом стало обращение местных жителей в прокуратуру.

Жители села Красная Слободка Глазуновского района обратились в надзорное ведомство с просьбой о ремонте водопровода по улице Березина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Центральный водопровод работает с 1975 года, поэтому сильно изношен. За последний год он ломался 18 раз, из-за чего местные жители оставались без воды. Администрация района не разрабатывала программы по ремонту, деньги на эти цели не выделялись.

Прокуратура района обратилась в суд с иском об обязании районной администрации капитально отремонтировать центральный 47-летний водопровод. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролирует работы.