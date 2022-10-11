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Происшествия11 октября 2022 13:57

Четверых жителей Орла будут судить за избиение 17-летнего подростка

Они ударили его более 25 раз
Сергей Силаев

Четверых жителей Орла будут судить за избиение 17-летнего подростка. Они ударили его более 25 раз.

Делом занимались следственные органы. Оно было возбуждено по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 23 января 2022 года орловцы находились на площади Ленина и начали выяснять отношения с 17-летним парнем. Его повалили на землю ударили руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

– Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.