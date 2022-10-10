Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области заготовили свыше 700 тысяч тонн корма для животных на зиму. Часть корма осталась с прошлого года.

О подготовке к зимнему периоду рассказал руководитель департамента сельского хозяйства региона Александр Шалимов на совещании 10 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, заготовлено 110 тысяч тонн сена, 104 тысячи тонн соломы, 154 тысячи тонн сенофуража, а также 40 тысяч тонн кормовых корнеплодов и 178 тысяч тонн силоса.

По состоянию на 1 июля в Орловской области находилось 147,8 тысяч голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Из них 43,7 тысяч – коровы.