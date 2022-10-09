В Орловской области выявили 117 случаев COVID-19 за сутки. Победили болезнь 162 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев в регионе за время пандемии – 131 932. За последние сутки болезнь подтвердилась у 117 человек.

Закрыли больничные 162 орловца. Всего выздоровели местные жители 127 838 раз.

Медики за сутки госпитализировали 4 человека. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе с начала пандемии – 1 953.