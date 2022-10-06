Фото: пресс-служба администрации города Орла

Двое преподавателей музыки из Орла получат огромные денежные премии. Предложение о поощрении орловцев поддержала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Преподаватель Орловской детской хоровой школы Людмила и сотрудник Орловского музыкального колледжа, а также почетный гражданин Орла Евгений Дербентом получат 500 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Орловцы вошли в число 150 лучших преподавателей музыкального искусства по всей России. Всего наградили 100 учителей детских школ искусств, 25 педагогов училищ и столько же преподавателей вузов.

На подготовку к конкурсе было очень мало времени – 2 недели. Коллектив детской хоровой школы буквально составлял заявку вместе с преподавателем.

– Это человек-трудоголик, который посвящает всю себя наисложнейшей работе. Мы гордимся ей. РК было сомнений, что она удостоится этой высшей награды, - отозвался о Людмиле Дробышевской директор хоровой школы Иван Саньков.