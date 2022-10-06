Фото: скриншот из видео в телеграм-канале Сергея Лежнева

В Орле работники рынка «Южный» собрали тонну продуктов военнослужащим. Благородную акцию организовали спонтанно.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев.

– Ребята, мы с Южного рынка собрали вам помощь. Не только мы, все неравнодушные люди. Мы желаем вам здоровья и ждем живыми и невредимыми. Сил вам на все, - сказала представитель рынка.

Сотрудники, покупатели и простые люди несли все: сигареты, картофель, чай, печенье. Посылка получалось массой в одну тонну. За ней прислали специальную машину, чтобы в дальнейшем доставить необходимое участникам специальной военной операции.

– Горжусь, что наша маленькая небогатая область доказывает всем, что Орловщина – это область солидарности, область понимания происходящей ситуации. Орловская область объединилась в единый кулак, стала единым тылом для нашей армии, - отметил Лежнев.