Орловец отправится в колонию за управление чужим автомобилем в нетрезвом виде. Ранее мужчина был судим за это же преступление.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Хотынецкий районный суд вынес приговор по двум статьям: завладение автомобилем без цели хищения и управление автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения, имеющего судимость.

Житель Знаменского района в декабре 2021 года сел за руль в селе Знаменском без разрешения владельца автомобиля, будучи пьяным. По дороге он встретил сотрудников ГИБДД. Ранее мужчину уже судили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако должных выводов он не сделал.

– Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.