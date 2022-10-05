Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

ФСБ рассекретила в Орловской области три нарколаборатории. Из незаконного оборота изъяли более 400 килограммов синтетических наркотиков.

Управление Федеральной службы безопасности по Орловской области пресекли производство запрещенных веществ в особо крупном размере. Сотрудники ведомства задержали семь человек из России и других стран в трех районах Орловщины. У них было три подпольных лаборатории.

В пресс-службе УФСБ России по Орловской области сообщили, что возбуждено шесть уголовных дел. Помимо 400 килограммов "синтетики", у преступников изъяли лабораторное оборудование и вещества для изготовления наркотиков. Также раскрыта схема, ее организаторы и наркокурьеры. Расследование уголовных дел продолжается.