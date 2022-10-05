Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле появится 17 новых остановок. На эти работы потратят более 6 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки». Остановочные павильоны установят на Кромском шоссе, улице Комсомольской, Московской, Лескова и Октябрьской.

Торги выиграла московская фирма ООО «СБМ». Поставщик согласился выполнит работы за шесть миллионов 43 тысячи рублей. Каркас изготовят из стальной профильной трубы, а стекло должны быть не тоньше восьми миллиметров.

Будут на остановках и лавочки, гарантия предусмотрена на год. Подрядчик приступит к работам после заключения контракта. Остановки будут готовы в течение месяца.