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Общество5 октября 2022 8:03

В Орле появится 17 новых остановок

На эти работы потратят более 6 миллионов рублей
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле появится 17 новых остановок. На эти работы потратят более 6 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки». Остановочные павильоны установят на Кромском шоссе, улице Комсомольской, Московской, Лескова и Октябрьской.

Торги выиграла московская фирма ООО «СБМ». Поставщик согласился выполнит работы за шесть миллионов 43 тысячи рублей. Каркас изготовят из стальной профильной трубы, а стекло должны быть не тоньше восьми миллиметров.

Будут на остановках и лавочки, гарантия предусмотрена на год. Подрядчик приступит к работам после заключения контракта. Остановки будут готовы в течение месяца.