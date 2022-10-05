Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области наградили лучших педагогов. Торжественное мероприятие состоялось 4 октября.

В концертном зале ОГИК прошло мероприятие, посвященное Дню учителя. На нем учителя получили благодарности и грамоты от губернатора Андрея Клычкова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

– Мы по праву гордимся нашими педагогами, которые вписали немало ярких страниц в летопись родного края и все эти годы достойно продолжают славные традиции отечественного образования и воспитания, - сказал глава региона.

Праздник продолжился выступлением творческих коллективов. Почетные награды получили победители конкурсного отбора среди лучших учителей.