Авария произошла утром Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Кромском районе фура вылетела с трассы после столкновения с «Рено». Авария произошла на трассе М-2.

В районе 399 километра на автодороге М-2 «Крым» между поселком городского типа Кромы и селом Шахово столкнулись два автомобиля: «Рено Дастер» и «Даз». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным установлена вина автомобиля «Даф». За рулем фуры был 33-летний водитель, за рулем «Дастера» – 36 летний. В результате у легковушки сильно помята передняя часть, а грузовой автомобиль выбросило за дорогу и развернуло.

По предварительным данным водитель автомобиля «Даф» нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, то есть, скорее всего выехал на встречную полосу. Сейчас ведется административное расследование. Данных о пострадавших пока нет.