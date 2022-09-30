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Происшествия30 сентября 2022 12:50

На Привокзальной улице Орла сгорела машина

За прошлые сутки в регионе произошло несколько пожаров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области за минувшие сутки, 29 сентября, пожарные несколько раз выезжали на борьбу с огнем. Горел гараж, летняя кухня, автомобиль.

Так вечером, в начале восьмого, в МЧС поступил сигнал о том, что на Привокзальной улице Орла полыхает автомобиль. Как оказалось, в моторном отсеке внедорожника "Сузуки" началось возгорание. Потушить его удалось до прибытия пожарных, рядом стоящие машины не пострадали, не пострадали и люди.

Рано утром, около шести часов, пожар случился в гаражном кооперативе "Ока" в Советском районе.

- В результате пожара сгорели предметы быта внутри помещения на 10 квадратных метрах, пожарные не дали огню распространиться на соседние строения. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

А в Должанском районе пожарные потушили летнюю кухню, не дав огню распространиться на другие постройки. В ЧП обошлось без пострадавших.