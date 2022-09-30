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В Орле снова пройдет акция по сбору вторсырья. "Экосбор" состоится 1 октября: можно будет сдать рассортированный бытовой мусор на переработку.

Желающие могут сдать на переработку макулатуру, пластиковые бутылки, флаконы от шампуней и бытовой химии, алюминиевые банки, пакеты. Также в пункты, которые будут работать в каждом районе областного центра, можно принести крышечки для проекта «Крышка-малышка», литературу для книжных домиков, а также творческие принадлежности для ребят из центра «Равные».

Все пункты будут работать ровно час. Возле памятника «Алеша» его откроют в 11.00, в сквере «Юность» - с 11.15. С 11.30 они начнут работать на Октябрьской и возле главного корпуса ОГУ, а с 11.45 – на Бульваре Молодежи, 6. Еще два пункта развернут в 12.00: на улице Графа Киселева, 3 и на стадионе Аршавина.

- Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, - пояснили в Социально-культурном фонде развития и инновации.