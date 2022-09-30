Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В колонии под Орлом организовали консультационный пункт для заключенных. Специалисты помогают осужденным, которые вскоре освободятся, с вопросами дальнейшего поиска работы.

Такой пункт развернули специалисты центра занятости в Ливенской исправительной колонии. Они проконсультировали 25 осужденных, которых в ближайшее время освободят. Консультанты разъяснили, на какую помощь при постановке на учет по безработице смогут рассчитывать бывшие заключенные.

Кроме того, речь в консультпункте шла не только о вакансиях в Орловской области, но и в других регионах. В каждом центре занятости специалисты окажут услуги по профориентации, социальной адаптации и предложат психологическую поддержку.

В орловской службе занятости рассказали, что с начала года в центры занятости населения региона обратились 47 бывших заключенных, одиннадцать из которых на сегодняшний день уже успешно работают.