Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле детям-сиротам вручили жилищные сертификаты. Их получили молодые жители региона, оставшиеся без попечения родителей.

Торжественная церемония прошла в областной администрации. Жилищные сертификаты детям-сиротам вручали заместитель Губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и прокурор области Алексей Тимошин. Сертификаты получили более десяти орловцев. Кроме того, те сироты, которым исполнилось 23 года, такой документ получали впервые.

В текущем году на приобретение жилья для детей-сирот направят более 440 миллионов рублей. А в 2023 году по поручению главы региона эта сумма вырастет еще на 10 %. В пресс-службе областного Правительства рассказали, что на финансовое обеспечение жилищных сертификатов из областного бюджета выделено более 29 миллионов рублей. Размер выплаты по каждому сертификату составит около 2 миллионов.

Получатели такого документа смогут самостоятельно приобрести жилое помещение в любом районе Орловской области. Также они смогут дополнительно воспользоваться маткапиталом или ипотекой.