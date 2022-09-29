В Орловской области москвича задержали за жестокое избиение мужчины

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В Орловской области задержали москвича, жестого избившего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее о произошедшем в Покровском районе инциденте рассказали в полиции. В отдел о поступившем в тяжелом состоянии пациента сообщили медики. Полицейские выяснили, что травмы тот получил во время конфликта. Оставалось найти виновника случившегося.

- Оперативники выяснили, что травмы пострадавший получил в ходе внезапно возникшего конфликта, обострившегося на фоне распития спиртных напитков. После того, как нападавший нанес жителю Покровского района несколько ударов руками и ногами, тот скрылся. По горячим следам оперативники установили его личность и местонахождение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении задержанного, жителя Московской области 35 лет, возбуждено уголовное дело. Он задержан.