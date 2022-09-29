Фото из архива МЧС Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожилая женщина стала заложницей своей квартиры. Помощь запертой пенсионерке оказали спасатели.

О ЧП рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Накануне, 28 сентября, сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на Комсомольскую улицу. Здесь в квартире одной из многоэтажек пожилая женщина оказалась за запертой дверью в квартире. Сама выбраться она не могла. С помощью слесарного инструмента спасатели открыли дверь, к тому моменту на место происшествия прибыла скорая: медики осмотрели пенсионерку и оказали ей помощь.

За прошлые сутки не один раз спасатели выезжали на помощь населению. Так, пожарные помогли транспортировать лежачих больных до машин скорой помощи в Хотынецком районе и Орле.