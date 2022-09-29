В Орле впервые пройдут гастроли Брестского театра драмы

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В Орле пройдут гастроли Брестского театра драмы. Спектакли можно будет посмотреть 7 и 8 октября.

Брестский академический театр драмы разыграет два спектакля на сцене Орловского театра кукол. Антиутопия «Заходит Андроид в бар» перенесет зрителя в удивительный мир будущего. Эту пьесу первый раз представили на фестивале молодой драматургии в прошлом году.

- Героиня спектакля – колонистка на Марсе. И ее одиночество на красной планете скрашивает только андроид Рори. Легко забыться и представить, что Рори на самом деле человек. Представить, что он чувствует боль, влюбленность и радость, как обычные люди, - рассказали о постановке организаторы.

Еще один спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро придется по душе как взрослым, так и детям. Главные герои-верные друзья, которые, используя свою смекалку, будут вызволять принцессу из лап злого людоеда.

КОГДА? ГДЕ?

ул. Советская, 29

«Заходит Андроид в бар» 7 октября, 19.00

(16+)

«Кот в сапогах» 8 октября, 11.00

(6+)