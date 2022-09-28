На трассе Орел-Тамбов фура не уступила дорогу легковушке, произошло ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На трассе "Орел-Тамбов" столкнулись фура и легковушка. Водитель большегруза не уступил дорогу, один человек пострадал.

Авария случилась 28 сентября утром, в начале одиннадцатого часа. Предварительную картину случившегося "Комсомолке" описали в полиции. Известно, что за рулем большегрузного автомобиля марки "МАН" был 31-летний водитель. Он ехал в сторону Орла, на нерегулируемом перекрестке стал поворачивать налево. А в этот момент со встречного направления двигался легковой фургончик "Вис", им управлял 41-летний мужчина. Машины столкнулись.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В результате столкновения водитель автомобиля "Вис" получил телесные повреждения. Госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Детали происшествия еще предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.