Орловцы познакомятся с вещами и личными вещами спортсменов Фото: Сергей Силаев

В военно-историческом музее 28 сентября откроется выставка «Орел под парусами». Она будет работать до 23 октября.

Открытие состоится сегодня, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Выставка посвящена 20-летию Федерации парусного спорта региона и 110-летию российского гоночного паруса.

Местные жители смогут посмотреть на фотографии, ознакомиться с литературой и рассмотреть личные вещи знаменитых орловских яхтсменов.

Федерация парусного спорта Орловской области начала работу 26 сентября 2002 года. В конце года будут подведены итоги работы за два десятилетия.

КОГДА? ГДЕ?

Орел, улица Нормандия-Неман, 1

С 28 сентября по 23 октября

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