Фото: Сергей Силаев

В Орле планируют капитально отремонтировать десять школ до 2026 года. Проекты для некоторых подготовят до конца года.

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Образование». Специалисты подготовят проекты больше чем для половины школ до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.

Первыми на очереди будут учебные заведения №15, №16, №21, №29, №32 и №39. Работы запланированы на 2023-2024 годы. Для школ №6 и №20 проект разработают в 2023 году, а для учебного заведения №12 и №26. Из отремонтируют в 2026 году.

Изменения согласовывают с директорами и управлением образования администрации города, а цвет фасада утвердит управление градостроительства.