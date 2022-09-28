В Колпне благоустраивают братское захоронение. Всего на территории района покоится более 3 тысяч погибших.

Рабочие уложат керамическую плитку вокруг стелы, сейчас ремонтируется сам памятник. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В районе ведется активная поисковая работа, а в 2022 году на стелу в Сквере Героев нанесли 25 имен павших солдат.

Также в Колпнянском районе продолжают устанавливать памятники на воинских захоронениях. Сейчас в муниципалитете 42 захоронения, где покоится свыше 3 тысяч погибших воинов.