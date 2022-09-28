Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в столкновении «Лады» и «Мицубиси» пострадали два человека. Иномарка из-за удара задела светофор.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось вечером, 27 сентября, около 17.00.

20-летний водитель управлял отечественным автомобилем «Лада Приора» по улице Михалицына и допустил столкновение при повороте налево с «Мицубиси Галант». Им управлял 36-летний орловец.

В результате иномарка от удара наехала на металлическое ограждение, задела опору линии электропередачи и светофор. Два человека, находящиеся в «Приоре, получили телесные повреждения.

Всего за сутки на территории Орловщины произошло 12 ДТП. 1 человек пострадал, 2 травмировались.