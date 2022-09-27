. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На пешеходных переходах Орла появились предупреждающие надписи. Их нанесли на асфальт сотрудники УГИБДД вместе с орловскими студентами.

Сотрудники регионального УГИБДД активно проводят профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в областном центре. Так, на этот раз они встретились с учащимися Мезенского педагогического колледжа.

Как обычно, в начале встречи полицейские побеседовали со слушателями о правилах перехода дороги по «зебре» и надземным переходам, а также ответили на все интересующие вопросы. Также студентам рассказали про обучение в автошколах и сдаче экзаменов.

Кроме того, вместе с сотрудниками полиции ребята отправились к пешеходным переходам. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что там участники профилактического мероприятия нанесли через трафареты предупреждающие надписи «Отвлекись от телефона» и «Посмотри по сторонам».