В Орле пропали муж и жена, возбуждено дело об убийстве

Семейная пара уехала из своего дома 24 сентября и исчезла

В Орле бесследно пропали муж и жена. Супруги Вячеслав и Лидия Хорохордины уехали из своего дома 24 сентября. О их месте нахождения ничего не известно, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Муж и жена уехали на автомобиле из дома в Заводском районе. Через некоторое время тревогу забила племянница: родные не выходят на связь. При этом намерений сменить или покинуть место жительства супруги не имели. Следствие полагает, что семейная пара могла стать жертвой преступления. Продолжается расследование и поиски пропавших.

- В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками и волонтерами проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативных и поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В минувшую субботу, 24 сентября, они выехали с территории участка своего дома на личном автомобиле «Kia Soul» белого цвета, номера Е 216 АО 57 RUS. С указанного времени местонахождение последних не известно.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавших просьба сообщить по телефону «02» или 8-920-815-65-55 (дежурный СУ СК России по Орловской области), - обращаются к жителям региона в регуправлении СК.