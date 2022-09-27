Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 5:56

27 сентября отмечается 85 лет со дня образования Орловской области

С праздником жителей региона поздравил губернатор
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Орловская область отмечает 85 лет со дня основания

Орловская область отмечает 85 лет со дня основания

Фото: Ольга СУПОНЕВА

27 сентября отмечается 85 лет со дня образования Орловской области. С праздником жителей региона поздравил губернатор Андрей Клычков.

- Сегодня, опираясь на свершения и колоссальный опыт предков, сохраняя преемственность традиций, мы делаем всё для дальнейшего развития области, повышения качества жизни людей. 85-летний юбилей мы встречаем достойно. Никакие западные санкции нас не сломили – Россия должна стать только сильнее и сплоченнее! - отметил губернатор.

Он поблагодарил жителей области за вклад в ее развитие и поддержку курса руководства страны, а также наших военнослужащих. Андрей Клычков пожелал всем орловцам здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и новых свершений во имя процветания Орловщины и всей России.