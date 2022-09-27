Орловская область отмечает 85 лет со дня основания Фото: Ольга СУПОНЕВА

27 сентября отмечается 85 лет со дня образования Орловской области. С праздником жителей региона поздравил губернатор Андрей Клычков.

- Сегодня, опираясь на свершения и колоссальный опыт предков, сохраняя преемственность традиций, мы делаем всё для дальнейшего развития области, повышения качества жизни людей. 85-летний юбилей мы встречаем достойно. Никакие западные санкции нас не сломили – Россия должна стать только сильнее и сплоченнее! - отметил губернатор.

Он поблагодарил жителей области за вклад в ее развитие и поддержку курса руководства страны, а также наших военнослужащих. Андрей Клычков пожелал всем орловцам здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и новых свершений во имя процветания Орловщины и всей России.