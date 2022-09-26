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Больше 100 миллионов получит Орловская область на развитие медицины в селах и малых городах. Деньги выделяет Правительство РФ.

В общей сложности 46 российским регионам направят финансирование на развитие первичного звена здравоохранения в сумме более трех миллиардов рублей. Орловской области из них выделено 104,6 миллиона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, в том числе аппаратов УЗИ и рентгеновских аппаратов, а также на автомобили для больниц, обустройство ФАПов, ремонт больниц и другие цели.

- Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках – это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьезное внимание, - отметил Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ.