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Происшествия26 сентября 2022 9:21

Орловец может отправиться в колонию за убийство знакомого катаной

Мужчина был пьян во время совершения преступления
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Орловец может отправиться в колонию за убийство знакомого катаной. Мужчина был пьян во время совершения преступления.

Прокурор Заводского района города Орла утвердил обвинительное заключение. Инструмент житель обвиняется по статье «убийство», сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствие установило, что в мае 2022 года местный житель находился в своей квартире со знакомым. Он был пьян и у них возник конфликт, в ходе которого японский сувенирный меч попал в грудь потерпевшему. Он скончался.

Теперь уголовное дело будет рассматривать Заводской районный суд.