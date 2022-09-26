В Мценске женщина за рулем "Рено" сбила прохожую, сдавая назад

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Мценске женщина-пешеход попала под машину, которая сдавала назад. ДТП случилось на улице Тургенева в минувшую субботу, 24 сентября.

Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось утром, в начале одиннадцатого часа. 37-летняя водитель на автомобиле "Рено Дастер" отъезжала задом от дома №131 по Тургенева. Она не заметила проходившую здесь в этот момент 62-летнюю пенсионерку. Внедорожник сбил ее.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные, 24-25 сентября, на орловских дорогах полицейские зафиксировали 30 ДТП, из этих аварий 3 - с пострадавшими. Трое человек получили ранения разной степени тяжести.