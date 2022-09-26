Автопарк орловской Дорожной службы пополнится 24 грейдерами

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Для Дорожной службы Орловской области закупят новые грейдеры. По планам, автопарк спецтехники должен пополниться 24 машинами.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, грейдеры должны поставить в Дорожную службу к 12 декабря 2022. Постановление о закупке дорожно-строительной техники для ГУПа подписал губернатор.

- Казенному учреждению Орловский областной государственный заказчик в период действия договора лизинга поручено осуществить необходимые мероприятия по передаче закупленной дорожно-строительной техники в безвозмездное пользование государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба, - пояснили в облправительстве.