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В Орловской области свыше полумиллиарда рублей направят на покупку жилья для детей-сирот в 2023 году. 480 миллионов поступят их регионального бюджета.

Об этом в интервью «ОГТРК» рассказал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

В бюджете Орловской области на 2023 год будет заложена беспрецедентная сумма на квартиры для детей-сирот. В 2021 году сумма равнялась 300 миллионам, в 2022 – 400, а в 2023 она превысит полмиллиарда рублей.

– Губернатор дал поручение не снижать этот уровень. Плюс дополнительно до 480 миллионов довести финансирование из регионального бюджета этой строчки. Плюс по традиции к нам добавятся субсидии из федерального бюджета, и на эту строчку уже будет более полумиллиарда рублей. Такого никогда в нашем регионе еще не было, - сказал Вадим Тарасов.