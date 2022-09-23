Фото: пресс-служба правительства региона

Российские летчики получили гуманитарный груз от Орловской области. В него вошли 1,5 тонны продуктов и другие товары.

Об доставке помощи рассказал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях. Его передал глава Свердловского района Виктор Рожков.

Собирали посылку жители района и представители бизнеса. В нее вошли термобелье, спальные мешки, тепловые пушки, отопительные печи, вода, около 1,5 тонны продуктов.

Также летчики получили письма со словами поддержки от орловских детей.

– Мы никогда не бросим наших бойцов, находящихся на передовой, в эпицентре огненных сражений. Обязательно продолжим оказывать им всестороннюю поддержку. Мы видим, как искренне летчики благодарят Орловщину, жителей района за подмогу, - сказал губернатор.