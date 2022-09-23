Двое орловцев получили условные сроки и штрафы за организацию азартных игр. Они размещали игровые автоматы в пивных барах и магазинах Орла.

Приговор вынес Советский районный суд. Уголовное дело возбуждено за групповую организацию азартных игр по предварительному сговору, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

С октября 2019 по февраль 2020 двое жителей областной столицы использовали спецоборудование в магазинах и барах. Дело расследовали следственные органы.

Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и лишил свободы условно на 2 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.