Орловские каратисты стали вице-чемпионами России

В активе орловских спортсменов два вторых места. Фото со страницы БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел в VK.

Во дворце единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат России по каратэ с участием 320 сильнейших спортсменов со всей страны. В активе орловских спортсменов два вторых места. Асиман Мамедов стал вторым в личном зачете. А в командном зачете мужская сборная Орловской области также финишировала второй. В ее состав вошли – Мамедов, Константин Жорник, Артем Лобанов, Александр Калинин, Иван Алферов и Руслан Исхаков.

Лучшей среди девушек в составе нашей команды стала Варвара Головина (пятое место), а у женской команды седьмой результат.

Как сообщалось ранее, «ОрелГУ» занял третье место на домашнем предсезонном турнире по хоккею. В заключительной встрече орловцы по буллитам уступили столичному «МАДИ-моторс».