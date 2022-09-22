На всех сахарных заводах Орловской области началась переработка свеклы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области все сахарные заводы приступили к переработке свеклы. Всего в регионе таких производства, изготавливающих сахар, четыре.

Как рассказал Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию АПК, сахарная свекла поставляется на заводы в основном сельхозорганизациями, входящими в крупные холдинги, в составе которых имеются сахарные заводы. Также планируется поставка сахарной свеклы из соседних регионов.

К настоящему моменту переработано 225 тонн корнеплодов, из этого количество на заводах изготовили 30 тонн сахара. Накопано свеклы с 8,2 тысяч гектар, всего около 300 тысяч тонн. причем урожайность в 2022 году выше, чем в 2021.