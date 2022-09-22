Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В центре Орла прошел гарнизонный развод полицейских. Правоохранителей проинструктировали и наградили за высокие служебные результаты.

Гарнизонный развод нарядов полиции прошел на площади Ленина. На мероприятии присутствовал начальствующий состав УМВД, первые лица области, сотрудники полиции и Росгвардии.

В самом начале прошел строевой осмотр. У сотрудников органов внутренних дел проверили форменное обмундирование, наличие документов и нагрудных знаков. Затем присутствующим сообщили информацию об оперативной обстановке в областном центре. Также был проведен инструктаж, где внимание полицейских обратили на бдительное несение службы. После того, как прошел гарнизонный развод, правоохранители отправились охранять общественный порядок.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что ряду сотрудников полиции, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, вручили почетные грамоты и благодарности администрации города Орла и Орловской области.