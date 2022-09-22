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За долги по кредиту и штрафам у орловца забрали машину. Мужчина задолжал более 450 тысяч рублей.

Житель областного центра просрочил выплаты по кредиту, но выплачивать долги он не спешил. Помимо того, орловец систематически нарушал правила дорожного движения. Лихач превышал скорость, проезжал на запрещающий сигнал светофора и выезжал за стоп-линию. Так у него накопилось 113 неоплаченных штрафов.

Исполнительное производство о взыскании задолженности на общую сумму более 450 тысяч рублей находилось в Железнодорожном отделении судебных приставов. Также сотрудниками было установлено, что у злостного неплательщика есть в собственности автомобиль. Приставы наложили на транспортное средство арест. Но и после этого мужчина не собирался ничего оплачивать. Орловец оплатил кредит и штрафы только после того, как приставы изъяли его машину для дальнейшей реализации.

- Кроме того, с должника в федеральный бюджет был взыскан исполнительский сбор в размере более 60 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов, – сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области.