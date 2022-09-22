. Фото: Сергей Силаев

Орловские пожарные отработали действия при пожаре в военно-историческом музее. Условный пожар был успешно потушен.

Об учениях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Они состоялись 21 сентября.

Главной задачей пожарных являлась сохранность редких экспонатов, спасение сотрудников и посетителей.

– Огнеборцы обследовали помещения и приступили к ликвидации пожара, для чего были созданы несколько участков по тушению подвала, защите смежных помещений и поиску пострадавших на вышерасположенных этажах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также пожарные отработали взаимодействие при чрезвычайной ситуации с администрацией объекта. Все задачи и цели учений были выполнены.