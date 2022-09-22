Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 сентября 2022 8:12

В Орловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки

Выздоровели 346 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 346 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 22 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в Орловской области достигло отметки 126 089. За последние сутки заболели 392 орловца.

Всего местные жители победили болезнь 121 005 раз. За 24 часа выздоровели 346 человек.

Медики забрали в больницы 25 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии держится на отметке 1 948.