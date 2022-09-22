Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 346 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 22 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в Орловской области достигло отметки 126 089. За последние сутки заболели 392 орловца.

Всего местные жители победили болезнь 121 005 раз. За 24 часа выздоровели 346 человек.

Медики забрали в больницы 25 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Орловской области с начала пандемии держится на отметке 1 948.