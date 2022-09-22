Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Колпнянском районе Орловской области выгорел дом из-за короткого замыкания. Рядом стоящий гараж не пострадал.

Сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Скородумка спасатели получили около полудня, 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Когда пожарные приехали, дом уже полыхал по всей площади. Рядом стоящий гараж спасти удалось, а дом выгорел. Специалисты предположили, что пожар случился из-за короткого замыкания.

Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз, 7 из них – на тушение возгораний.