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Общество22 сентября 2022 7:45

В Орловскую область прибыли 100 беженцев из ДНР и ЛНР

Среди них 38 детей
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловскую область прибыли 100 беженцев из ДНР и ЛНР. Среди них 38 детей.

21 сентября в регион прибыла сотня беженцев из Донбасса. Они приехали на поезде из Ростовской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Большинство вынужденных переселенцев уехали из города Мариуполя. Их встретили на железнодорожном вокзале, помогли донести багаж и разместиться в транспорте. Сейчас они находятся в 17 пунктах временного размещения. Специалисты оказали им психологическую помощь.