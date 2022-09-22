В столкновении "Дэу" и "Хендаи" под Орлом пострадали ребенок и женщина

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орла при столкновении двух легковых иномарок 21 сентября пострадали ребенок и женщина. До аварии довел неудачный разворот.

Подробнее о происшествии рассказали в Госавтоинспекции региона. Все случилось около пяти часов вечера на Южном подъезде к Орлу. 69-летний водитель на автомобиле "Дэу Нексия" разворачивался, отъезжая от правой обочины.

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Он не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с легковушкой "Хендаи", которая двигалась в сторону Орла под управлением 35-летней женщины-водителя. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай" получила телесные повреждения,с места ДТП доставлена в ООКБ, отпущена. Пассажир этого же автомобиля, шестилетний мальчик, получил телесные повреждения с места ДТП доставлен в ДОКБ им. Круглой, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.