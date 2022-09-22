. Фото: Нина СОКОЛОВА

Двое орловцев попали под уголовное дело за угон отечественной легковушки. Молодые люди решили покататься на чужом авто.

В Дмитровский отдел полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал, что, выйдя на улицу, не нашел свою «Десятку» на том месте, где припарковал. Увидел машину он чуть позже и совсем в другом месте. Заглянув в салон, владелец заметил разбитую панель.

Устанавливать все детали на место прибыли полицейские, которые опросили местных жителей и просмотрели записи с камер, расположенных неподалеку. По горячим следам оперативники задержали двух хулиганов. Ими оказались местные парни 18-ти и 24-х лет.

- В отношении данных лиц следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.