В Орловской области пройдет легкоатлетический пробег «Тургеневский»

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В Орловской области 24 сентября пройдет легкоатлетический пробег «Тургеневский». Местом проведения спортивного мероприятия станет Спасское-Лутовиново.

В грядущую субботу, 24 сентября, в регионе пройдет Открытый Чемпионат и Первенство Орловской области по бегу на шоссе. Легкоатлетический пробег посвящен вековому юбилею музея-заповедника Тургенева.

Начнутся соревнования в 10.00. Участники стартуют от Дворца культуры в селе Спасское-Лутовиново, а пробегут они до деревни Бастыево и обратно.

В Правительстве Орловской области рассказали, что пробег «Тургеневский» предусматривает разные дистанции и возрастные категории. В нем поучаствуют бегуны от 12 и до 69 лет. Им нужно будет преодолеть дистанцию от одного и до десяти километров. Самые быстрые получат медали и грамоты.

Организаторами данного мероприятия стали региональное Управление физической культуры и спорта, Училище олимпийского резерва, администрация Мценского района, Орловская областная федерация легкой атлетики.