В Новосильском районе закончили благоустройство двух дворов

Дворовые территории домов 76 и 76 «а» по улице Карла Маркса в Новосиле благоустраивали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды".

На объектах работал местный подрядчик. Во дворах появилось новое асфальтовое покрытие, рабочие установили тротуарный камень. Теперь во дворах красуются новые скамейки, урны, а также установлено освещение. Стоимость проведенных работ по обновлению этих территорий составила три миллиона рублей.

- Одно из главных условий проекта «Формирование комфортной городской среды» - вовлеченность в работу жильцов домов. Жители Новосиля принимают непосредственное участие в обновлении дворовых территорий в жилых микрорайонах многоэтажной застройки, - отметили в пресс-службе областного Правительства.