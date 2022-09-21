Фото: Ольга Супонева

В Орловском краеведческом музее откроется выставка к 85-летию региона. Орловцы смогут посетить ее с 23 сентября.

В экспозиции представят фотографии, документы и экспонаты, в которых отразится история развития Орловщины в 20 веке. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Также орловцы рассмотрят карту Орловской области 1940 года и ознакомятся с указами Президиума Верховного Совета СССР и образовании Брянской и Липецкой областей. Фото и образцы орловских заводов продемонстрируют развитие промышленности.

Когда? Где?

Орел, улица Гостиная, дом 2

23 сентября – 2 октября

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