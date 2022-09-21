В Орловской области откапиталили больше 160 многоквартирных домов

В Орловской области откапиталили более 160 многоквартирных домов. Также в зданиях заменили лифтовое оборудование.

О проведении капремонта в регионе рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин на заседании профильного комитета в облсовете. Так, в этом году капитальный ремонт планируют провести в 251 многоквартирном доме. В 161 из них уже работы завершились. Там предусмотрен комплексный ремонт общего имущества, досрочный ремонт крыш и лифтов, у которых истек срок службы.

На данный момент в регионе чистится 1041 лифт, у которого срок эксплуатации закончится в 2024 году. Региональный оператор заключил договор на замену 207 лифтов в этом году. Проблемной остается замена лифтов в тех домах, которые еще не накопили достаточно средств для проведения таких работ.

Но не все новые лифты, работы по которым давно завершились, запущены. В эксплуатацию их введут после приемки и регистрации акта, а также передачи всех необходимых документов в управляющие компании.