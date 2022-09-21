. Фото: Сергей Силаев

В Зареченском микрорайоне Орла появится освещение на четырех улицах. Сейчас здесь оборудуют заездные карманы и остановки.

Вопрос о ситуации с освещением и организацией дорожного движения в микрорайоне «Зареченский» рассмотрели на заседании комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Проект по благоустройству с проработанными условиями по безопасности дорожного движения утвердили еще в августе прошлого года.

По информации пресс-службы облсовета, на данный момент в микрорайоне проводят работы по обустройству заездных карманов, устанавливают остановочные павильоны и дорожные знаки.

Кроме того, в этом году в планах снабдить освещением улицу Генерала Ковалева. Кроме того, деньги выделили на приведение в соответствие с проектом организации дорожного движения еще трех улиц в Зареченском микрорайоне.