Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле наградили машиностроителей. Они отмечают профессиональный праздник.

Глава региона Андрей Клычков вручил почетные грамоты, благодарности и дипломы. Мероприятие прошло 20 сентября в областной администрации, рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Предприятия машиностроения за 7 месяцев этого года отгрузили продукции на сумму около 27 млрд рублей и почти на 25% превысили аналогичные показатели предыдущего года. В отрасли занято около 12 тысяч человек, а продукция наших крупнейших предприятий занимает лидирующее положение в своих товарных группах на российском рынке, активно поставляется на экспорт, - обратился к присутствующим Андрей Клычков.

За добросовестный труд, достижение высоких показателей и в связи с праздником почетные грамоты получили шесть человек, благодарности еще девять. Диплома удостоены двое орловцев.